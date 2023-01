Unustage elektriautod - diiselmootor popsub edukalt ka vesiniku peal

Austraalia õpetlased on tõestanud, et ka tavalisi diiselmootoreid on võimalik üle viia valdavalt vesiniku-toitele.

Kas uus tehnoloogiline läbimurre tooks muutusi ka Eesti energeetikasse ning siinsed energiaettevõtted pööraksid pea põlevkivi suunalt vesiniku poole?