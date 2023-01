PlayStation 5 saab puldi, mis teeb mängimise lihtsaks ka puudega inimestele

Leonardo-nimeline projekt kujutab endast suurt ringikujulist kontrollerit, mis on täielikult modifitseeritav, et iga inimene saaks selle kujundada enda vajaduste järgi. Lisaks saab puldiga ühendada kolmandate osapoolte loodud lisaseadmeid.

«Projekt Leonardo on parasjagu väljatöötamisel ja me jätkame kogukonnalt väärtusliku tagasiside kogumist,» kirjutatakse PlayStationi blogipostituses . «Soovime tänada kõiki suurepäraseid organisatsioone ja juurdepääsetavuse eksperte, kes meid selles jõupingutuses toetavad.»

Turul leidub muidki variante

Varem on sarnase sammu astunud Sony peamine konkurent konsoolimaastikul – Microsoft. Aastal 2018 kuulutati välja Xbox Adaptive Controller. See on lisaseade, mida on võimalik mistahes mängumasinaga ühendada, et mängitavus puudega inimestele kättesaadavamaks teha.

Ka Xbox Adaptive Controller on äärmiselt mugandatav ning ka seda on võimalik täiustada kolmanda osapoole lisaseadmetega.