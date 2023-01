See tasuta arvutimäng õpetab sind kosmoselaeva ehitama

Epic Gamesi veebipoes jagatakse tasuta taaskord kaks mängu. Esimeseks neist füüsikapõhine kosmosemäng « Kerbal Space Program ». Mängija eesmärgiks on valmis ehitada kosmoselaev, mille abil tähtede vahele seiklema minna.

Tegemist pole just kõige hõlpsama ülesandega – ehitatav laev ei tohi startides katki minna, ent reaalse füüsikamootori tõttu on see lihtne juhtuma.