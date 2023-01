Vähem kütust ja sujuvam lend: Airbus teeb lahtivolditavate tiibadega lennuki

Reisilennukite projekteerimisel järgivad insenerid põhimõtet, et lennuki tiivad peavad taluma harvaesinevaid äärmuslikke koormusi, näiteks eriti tugevat turbulentsi, kui õhk «kaotab» kandevõime ja lennumasin hakkab rappuma. Seda on kogenud enamus reisijaid, aga eluga on nad pääsenud sellest ebameeldivast olukorrast tänu tiibade vastupidavusele, sest need on ehitatud raskemad ja suurema kandevõimega, kui tavaliselt vaja.