PILDID ⟩ Rööprähkleja unistus: Lenovo tegi uutmoodi kahe ekraaniga sülearvuti

Nii kodus, kontoris kui liikvel olles tahavad kahe ekraaniga harjunud kasutajad seda igal pool kasutada ja erinevaid programme samal ajal kõrvuti näha. Lenovo varasemates lahendusest on näiteks olnud kaks ekraani nii, et üht saab kasutada ekraanina, teist klaviatuurina või mõlemat puutetundliku paneelina. Kuid sel uuel mudelil on kaasas veel füüsiline klaviatuur, mille kohale või kõrvale võib kaht ekraani erinevates asendites sättida või ka ainult üht kasutada.

Uus Lenovo Yoga Book 9i pakub kolm-ühes asendust: see on nii lauaarvuti, sülearvuti kui tahvelarvuti. See on esimene täissuuruses kahe OLED-ekraaniga sülearvuti, mis varustatud uusima põlvkonna Intel Core protsessoritega, spetsiaalse volditava alusega, mis toetab ekraani või on ekraaniümbris ning eraldi on kaasas Bluetoothiga klaviatuur. Ümbrises on veel pesa ekraanipliiatsile Smart Pen.