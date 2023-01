Ekspert: kas sa tegelikult tead, mis majasisestes IT-süsteemides toimub?

Iga firma jaoks on elementaarne, et kõik see, mis mõjutab otseselt klienti, peab olema esinduslik ja turvaline. Just avalikud veebid ja välisvõrgust ligipääsetavad teenused on need, mille puhul esimesena mõeldakse, et kui neid parooliga ei kaitse, on varsti häkkerid jaol.