3 soovitust, kuidas veeb digiligipääsetavaks teha

Digiligipääsetavus on kõigepealt muidugi oluline erivajadusega või puuetega inimestele, kuid tegelikult mõistetakse selle all kõigi kasutajamugavust. Digiligipääsetavusest võidavad näiteks noorukid ja lapsed, kelle lugemiskiirus on aeglasem ning inimesed, kellel ilmast sõltuv liigeste kangus häirib hiire kasutamist, samuti need inimesed, kellel käsi kipsis jne. Veebi kasutatavuses nendega arvestamine on riigiasutustele kohati kohustuslik, kuid iga koduleht võiks kasutajamugavusega arvestada.