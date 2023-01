PILDID ⟩ Kütus otse oma laudast: uus traktor sõidab lehmasõnniku jõul

Traktor New Holland T7 Methane Power LNG ja lehmad, kes annavad kogu selle masina kütuse.

Eestiski on talusid, kus kogutakse sõnnikust väärt kütust – metaani, kuid nüüd saab selle kohe oma põllul kasutusele võtta. Traktoritootja New Holland on välja lasknud põllumasina, mis sõnnikust kogutud gaasiga ringi sõidab.