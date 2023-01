LG tegi kõrvaklapid, mis kuulavad hoopis sind ja uinutavad magama

Ajulaineid arvestavad juhtmevabad klapid kasutavad uinutamiseks ookeanihelisid ning äppi, mis analüüsib inimese andmeid ja pakub siis välja vastava heliprogrammi.

Juhtmevaba peakomplekt LG Breeze on sellise kujuga, et püsiks stabiilselt ja mugavalt kõrvas ka magamise ajal. Kerge 6 grammi kaaluv kuular on laetav laadimiskapslist, kuhu saab kõrvaklapid panna siis, kui ei maga või kui muusikat ärkvel olles ei kuula.

UVnano funktsiooniga hoitakse kapslis olevad kuularid puhtana, kuna ultraviolettkiirgusega kapsel hävitab viirusi ja baktereid.

Uinumisprogramm koosneb sisseehitatud 80 helist, kuid lisaks on võimalik lisada ka endale meeldivaid linke muusikale või YouTube'i videole.

Kõrvaklapid näevad üsna tavalised välja, kuid lisaks muusikale lasevad ka uinutavaid helisid, kuulates kandja ajulaineid. Foto: LG Electronics / SleepWave Company

Ajulainetega arvestava heli puhul kasutatakse vasaku ja parema ajupoolkera jaoks erineva sagedusega hääli, mis stimuleerivad üleminekut uneseisundile. On teada, et sügavas unes on ajulained sagedusega 0,5–3 Hz ja vastavate ajulainete esilekutsumiseks on vaja kuulata sagedust 100 Hz vasakus kõrvas ning 98 Hz või 102 Hz paremas kõrvas. Kuid lisaks aitavad ka muud sagedused ja rahustav muusika. Sageduste teooria on juba üsna vana - selle leiutas 1839. aastal Preisi füüsik ja meteoroloog Heinrich Wilhelm Dove. Tema teooria järgi on nn deltalained (0,5-4 Hz) ajulainete madalaim sagedus, mida saab seostada sageli sügava unenägudeta une ja teadvusetuse seisundiga.