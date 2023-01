PILDID ⟩ Tervisi teisest maailmast: metaversumit saab nüüd katsuda, nuusutada ja tunda

Pildike lähitulevikust: need inimesed istuvad metaversumis, tuleviku Facebookis. Caliverse on hüper-realistlik tehismaastik, kus saab teistega suhelda, mängida ja tööd teha.

See kõik on justkui olnud. Kümme aastat tagasi, 2013. aastal kirjutati CES-i uudistes, et virtuaalreaalsus tundub olevat selline tehnoloogia, mis pole tarbijate jaoks kunagi päriselt põnev tundunud. Ometi oli eelmisel nädalal lõppenud maailma suurim tehnoloogiamess CES Las Vegases jälle pungil uudistest VR prillidest, anduritest ja seadmetest, mis tehismaailma meie meeltesse toovad ja peatset läbimurret lubavad. Kas nüüd on siis maailm metaversumiks valmis?