Jaguar tõi avalikkuse ette uue I-PACE’i elektriauto

Kõik I-PACE'i standardveljed on nüüd teemantlõikeviimistlusega, samas kui 22-tollised Style 5069 veljed on viimistletud satiinhalli värvi ja süsinikkiust detailidega. Kõik 22-tollised veljed on saadaval iseparanduvate lamellrehvidega.

Jõudlus ja dünaamika paranesid

Kolmefaasilise koduse 11 kW laadijaga on võimalik tunniga laadida akut piisavalt, et läbida kuni 53 km (WLTP), samas kui aku täielikult täis laadimiseks kulub veidi üle 8 tunni. Ühefaasilise 7 kW kodulaadijaga saab tunniga akusse lisada kuni 35 km sõiduulatust ning aku täitmiseks kulub kuni 13 tundi.

I-PACE’il on laadimiseks ka Low Cost Hours Only ehk ainult madala hinnaga tundide funktsioon, mis lubab sõiduki akut täita vaid siis, kui elektri hind on soodsam. Soovi korral saab seadistada laadimise lõpu, kui aku saavutab kindlaks määratud laetuse taseme – näiteks 80 protsenti. See on mugav valik näiteks avalikes laadimiskohtades, kui soovitakse akut täita vaid nii palju, et jõuda sihtkohta.