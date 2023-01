PODCAST ⟩ Kas virtuaalreaalsus ajab ka 2023. aastal südame pahaks?

Sel korral räägivad saatejuhid üllatavalt palju virtuaalreaalsusest. Peagi on ju ilmumas PlayStationi uus peaseade, Meta ja HTC Vive on valmis turule tooma kallima klassi mudeleid ning õhus on jutte isegi Apple'i esimesest katsetusest. Pole paremat aega kui praegu, et meenutada, kuidas VR-seadmete esimene tulemine meil südame pahaks ajas.