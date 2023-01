PILDID ⟩ Scania näitas oma isejuhtivate veokite katselaborit: see tulevik pole enam kaugel

Esimestest katsetest seeriatootmiseni läheb veel aega

«Kaevandustes on sõidukid väga olulisel kohal, mistõttu on need uute autonoomsete tehnoloogiate katsetamiseks ideaalsed. Isejuhtivad sõidukid on kaevandusettevõtetele ohutuse ja tootlikkuse vaates suureks eeliseks. Lisaks ei ole ülesanded, mida autonoomne veok kaevanduses täitma peab, nii keerulised, kui näiteks linnaliikluses,» selgitas Scania Miningu juht Björn Winblad.