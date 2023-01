Kas masin suudab kirjutada artikli ilma et inimene sellel vahet teeks?

Kui tehisintellekti mudel on ülesandeks saanud koostada uudisteartikli, suudab see genereerida teksti, mis on grammatiliselt õige, sidus ja järgib tüüpilise uudisteartikli struktuuri. Väljund võib sisaldada tsitaate, statistikat ja muid elemente, mida tavaliselt leidub ka inimeste kirjutatud uudisteartiklites. Mõnel juhul võib tehisintellekti loodud tekst olla isegi lihvitud ja vigadest vabam, kui inimeste kirjutatu.

Siiski on oluline märkida, et väljundi kvaliteet sõltub koolitusandmetest ja konkreetsest ülesandest, milleks AI mudel on loodud. Kuigi mõned tehisintellekti loodud uudisartiklid ei pruugi olla eristatavad inimeste kirjutatud artiklitest, võivad teised masina loodud artiklid olla hõlpsamini äratuntavad.

Sellele vaatamata on siiski võimalik, et tehisintellekti loodud uudisteartiklid on inimeste kirjutatud artiklitest üsna eristamatud. Seoses tehisintellekti üha suureneva kasutamisega ajakirjanduse valdkonnas on oluline, et lugejad oleksid teadlikud tehisintellekti loodud sisu potentsiaalist ning läheneksid kõikidele uudiste artiklitele kriitilise pilguga.