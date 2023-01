Uus «Assassin's Creed» elimineerib sarja fänne eemale peletanud elemendi

Pika aja jooksul on templirüütlite ja salamõrtsukate omavahelisest mõõduvõtust pajatavad mängud omistanud teatud elemendid, millega mängurid teoseid seostavad: avatud maailm, end kapuutsidega peitvad peategelased, ajaloolised keskkonnad.

Üks omadus, mida sarja viimaste mängudega seostama on hakatud, on üleküllastus. Sellele tundele on aidanud kaasa nii avatud kaartide hiiglaslik suurus kui ka üldplaanis tühiste ülesannete rohkus. Tänavu ilmuv «Assassin's Creed Mirage» kavatseb antud probleemi elimineerida.