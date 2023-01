Microsofti ekspert: Venemaa mobiliseerib eurooplaste rahulolematust küberpõhiste mõjuoperatsioonidega

Mõned tunnid enne Vene tankide veeremist üle Ukraina piiride 24. veebruaril korraldas meie idanaaber ulatusliku hävitava küberrünnaku Ukraina ja NATO liikmete, sealhulgas Balti riikide valitsuste, esmatähtsa taristu, tehnoloogia ja finantssektori sihtmärkide vastu.

Kõige värskemas Microsofti digitaalkaitse 2022. aasta aruandes märgitakse, et ainuüksi viimase aasta jooksul on salasõnarünnakute arv sekundis kasvanud hinnanguliselt 74 protsendi võrra. Viimase aasta jooksul on esmatähtsa taristu vastu suunatud küberrünnakute osakaal hüppeliselt tõusnud 20 protsendilt kõigist Microsofti poolt tuvastatud riigirünnakutest 40 protsendile.

Samuti kiirendas Venemaa oma katseid ohustada IT-ettevõtteid, et häirida süsteeme või saada luureandmeid nende ettevõtete valitsusasutuselt.

90 protsenti viimase aasta jooksul Microsofti poolt tuvastatud Venemaa rünnakutest olid suunatud NATO liikmesriikide vastu ning ligi pooled neist NATO riikides asuvate IT-ettevõtete vastu.

Põhimure on seotud valitsuste kohapealsete süsteemidega

Microsofti värske digitaalkaitse aruande kohaselt näitavad hiljutised tarneahela ja kolmandate isikute tarnijate vastased rünnakud, et tööstusharu on jõudnud olulisse murdepunkti. Nende rünnakute põhjustatud häired klientidele, partneritele, valitsustele ja ka Microsoftile suurenevad jätkuvalt, mis näitab, kui oluline on keskenduda kübervastupidavusele ja turvalisusega seotute koostööle.