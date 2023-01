Kulmuprinter ja meigirobot - L´Oréal tutvustas uusi ilutehnoloogiaid

Eelmisel nädalal Las vegases toimunud tehnoloogiamessil CES esimest korda avalikkuse ette toodud uus HAPTA tehnoloogia on maailmas esimene käes hoitav ja ülitäpne arvutipõhine meigi aplikaator, mis on loodud käte ja randmete piiratud liikumisvõimega inimestele, teisena tuli aga esmaesitlusele uus L’Oréal Brow Magic tehnoloogia ehk esimene kodus kasutamiseks mõeldud elektrooniline kulmumeigi aplikaator. See tagab kasutajale sekunditega näojoontega täpselt sobiva kulmuviimistluse.