PILDID ⟩ LG tegi peaaegu täiesti juhtmevaba teleri, mille saab seinale riputada

Uus 97-tolline LG SIGNATURE OLED M (mudel M3) teler pakub suuremat valikuvabadust seadme paigaldamisel ja ühendamisel kuhu iganes. Juhtmevaba 4K OLED teler pälvis tehnoloogiamessil CES 2023 kahes erikategoorias ka innovatsiooniauhinna.

Erinevalt tavalistest teleritest, kus kõik ühenduspordid asuvad taga või külgedel, on M3 varustatud eraldi Zero Connect boksi ehk lisaseadmega, mis saadab juhtmevabalt pildi- ja helisignaale teleri 97-tollisele ekraanile. Kuna Zero Connect boksi saab telerist eemale paigutada, aitab see luua puhta ja juhtmepuntrast vaba keskkonna, viies kaablid silma alt ära kuhugi mujale peitu.

Zero Connectil on mitu HDMI porti, kuhu saab ühendada näiteks kaabel- ja satelliit-digiboksi või mängukonsooli ning see ühildub juhtmevabalt ribakõlari muusikasüsteemidega. Juhtmevaba M3 ja Zero Connect boks annavad kasutajatele suurema valikuvabaduse teleri paigaldamiseks ning selle minimalistlik One Wall disain aitab muuta kodukujunduse üldpilti veelgi puhtamaks.

Ehkki pildil on näha mängukonsooliga kasutajat, pole LG veel maininud uue juhtmevaba ekraani viiteaega. Mängude jaoks peab juhtmevaba ühendus olema päris kiire ja vähese viitega. Foto: LG Electronics

LG juhtmevaba lahendus on OLED-paneeliga.

Selleks, et tagada andmete sujuv ülekandmine boksist telerisse, töötas ettevõte välja algoritmi, mis tuvastab koheselt kõige optimaalsema edastusteekonna. Algoritm aitab ka minimeerida edastusvigu või häireid, kuna suudab tuvastada muutusi ruumis, nagu näiteks ringi liikuvad inimesed või lemmikloomad ja vastavalt sellele edastuskanaleid vahetada. Lisaks saab maksimaalse signaalitugevuse jaoks boksi antenni hõlpsalt pöörata või kallutada, et see ühtiks teleri asukohaga.