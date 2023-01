Just need on 2023. aasta kõige olulisemad «CS:GO» sündmused

Mai

Iga-aastane Majori afterparty tuleb taas! Et ka USA «CS:GO» fännid tunneksid, et nad on endiselt relevantsed, on ESL võtnud vaevaks DreamHacki raames korraldada ühe tõsiselt heal tasemel «CS:GO» turniiri, nagu Dallase üritused tihti kipuvad olema.