See videomäng purustas äärmiselt piinliku rekordi

Mängude ilmumiskuupäevade edasilükkamine pole mingi uus nähtus. Kui aga hiljuti tehti teatavaks uudis, et Ubisofti 10 aastat arenduses olnud piraadimäng «Skull & Bones» lükkus juba kuuendat korda edasi, tekkis küsimus, kas tegemist on mänguga, mille valmistamine on kõige rohkem aega võtnud.