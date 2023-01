Clevoni robotkullerid sööstavad tänavaliiklusse, eemalt juhib neid B-kategooria juht

Maailma suurimal tehnoloogiamessil CES oli Viljandist pärit Cleveronist välja kasvanud pakiroboteid tootev firma Clevon täpselt õiges kohas. Nagu ütleb ettevõtte tegevjuht Sander Sebastian Agur, ongi see Las Vegases toimuv tehnoloogia suurüritus nüüd nagu automess - ilmselt juba suurim autonäitus maailmas, kus saab ka muud tehnikat imetleda. Ise tänavaliikluses ilma juhita ringi sõitev pakiauto on seega just omas elemendis.