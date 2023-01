Arvutimäng annab tasuta õppetunni, kuidas klaviatuuril kiiremini kirjutada

Kindlasti aitab kaasa see, kui oskad klaviatuuril keskmisest kiiremini trükkida. Aga miks kulutada aega igavatele õppetundidele, kui on võimalik liita hariv lõbusaga. Epic Gamesi poes tasuta jagatav arvutimäng «Epistory - Typing Chronicles» just seda võimaldabki.