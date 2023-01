«Sex.com on üks väärtuslikumaid ja äratuntavamaid domeeninimesid maailmas ning meil on hea meel, et saame pakkuda seda müügiks kõrgeima pakkumise tegijale,» ütles Digital Nomadi turundusjuht Elnaz Gerami pressiteates. «Pärast hiljutist taaskäivitamist populaarse sotsiaalse platvormina oleme näinud suurt uute sisuloojate liitumiste kasvu, kes saavad kasu meie 1,5 miljonist unikaalsest külastajast päevas. Domeeninimele tehti juba pakkumine. Just sel põhjusel otsustasime selle oksjonile panna. Ootame huviga, kellest saab sex.com kaubamärgi järgmine omanik.»