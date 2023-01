Suur vesinikutehas sai nurgakivi: Soomes plaanitakse toota kümnendik Euroopa rohegaasist

«Täna algav tegelik vesinikuprojektide elluviimine on osa positiivsest muutusest, mis energiatööstuses toimub, kuid mida on seni varjutanud energiakriis. Kuid just see on kiirendanud rohelisele energiale üleminekut, sest lisaks keskkonna-alastele põhjustele on nüüd oluline ka energiasõltumatus,» ütles Soome majandusminister Mika Lintilä. «Samuti tuleb meeles pidada, et turul on nõudlus näiteks rohelise terase järele, mille tootmisel on oluline roll vesinikukütusel. Lisaks kasutab vesinikku aina enam raskeveosektor.»