Mida kujutab endast ülitäpne kaugpomm GBU-39, mis võib ukrainlastele appi jõuda?

Eelmisel nädalal hakati taas rääkima sellest, et USA võib ukrainlastele anda laskemoona, mis ulatub kogu Vene vägede okupeeritud territooriumideni, välja arvatud osa Krimmist. Muuhulgas on räägitud ka HIMARS-i raketisüsteemiga lastavatest väikese kaliibriga planeerivatest täppispommidest GBU-39, mis lendavad 160 kilomeetri kaugusele. Kas need võivad olla mängumuutjad?