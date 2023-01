Venemaal lendavatele lennukitele anti kannibalismiluba

Vene lennutranspordiamet Rosaviatsia otsustas anda lennukiparandajatele loa kasutada varuosi teistelt maa peale jäänud lennukitelt, et tagada kasutuses olevate lennumasinate töö. See tähendab, et mõnesid varuosi, mida tavaliselt asendati vaid uutega, võib nüüd võtta ka juba kasutatuna ja neid pärast kontrollimist paigaldada.