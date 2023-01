TEADLASE ENNUSTUS ⟩ Masinate valitsemiseni on jäänud seitse aastat, singulaarsus saabub aastal 2030

«[See toimub] selle kümnendi jooksul, vähemalt kümne suurima keele puhul keskmise keerukusega tekstis,» ütles Itaalia päritolu ettevõtte Translated tegevjuht ja arvutiteadlane Marco Trombetti portaalile The Next Web. «Reaalsus on see, et mõnes konkreetses valdkonnas ja mõnes keeles ongi nii juba juhtunud.»