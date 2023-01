Valitsev Eesti meister vahetas nime

Algselt 2002. aastal asutatud Eesti «Counter-Strike» meeskond sYnck tegi endale maailmas nime juba nullindatel. Tollase tiimi viimane HLTV-s registreeritud mäng toimus oktoobris 2009.

Tegu oli Eesti absoluutse tipuga, kes oli pinnuks silmas ka maailma kõige tugevamatele tiimidele. Meeskonna tegemisi kajastas omal ajal isegi «Pealtnägija».

Uus sYnck on Eesti esimene täielikult professionaalne meeskond, mis tähendab, et mängijaid seovad klubiga lepingud ja palganumbrid. See peaks lahendama ka Eesti «CS:GO» skeene ühe tülikaima probleemi, ehk pideva mängijate ja tiimide vahetamise.

Endised sYncki liikmed on õnnelikud, et keegi on võtnud vaevaks nende tööd jätkata

«Mulle anti natuke ette teada, et selline asi toimub ja küsiti arvamust. Kui see Eesti e-spordile kasu toob – miks mitte. Vana sYncki ajaloo suhtes peame uusi tegelasi veel harima, aga tunded on üldiselt positiivsed,» kommenteerib sYncki esimene treener Artjom Mets.

Foto: sYnck

Seda, et milleeniumi alguses loodud meeskond ka 20 aastat hiljem kodumaal tuntud nimi on, poleks Mets omal ajal uskunud. Kohalikel «Counter-Strike’i» turniiridel ta enam silma peal ei hoia, kuid jälgib globaalsel tasandil toimuvat.