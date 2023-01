Kaks PlayStationi hittseeriat võivad unustuse hõlma vajuda

Stuudio kaaspresident Neil Druckmann avaldas Buzzfeedile antud intervjuus, et Unchartedi sari sai neljanda osaga punkti ning neil pole plaanis sellele järgesid valmistada.

««Uncharted» oli meie jaoks meeletult edukas – «Uncharted 4» oli üks me enimmüüdud mänge – ja me saime loole viimase pintslitõmbe teha ning öelda, et see on valmis. Meie liigume edasi,» rääkis Druckmann.

Mehe sõnul aitas säärase otsuseni jõuda asjaolu, et stuudio kuulub Sonyle. «Oleme väga-väga privilegeeritud, et meie väljaandja on Sony. Nad on meid igal sammul toetanud, et saaksime tegutseda enda südame järgi,» kirjeldas Druckmann.

Kuigi väljastpoolt vaadatuna võib tunduda, et eduka mängu tegemise tagajärjeks on väljaandja poolne surve tulutoovale teosele kiirelt järjeosa vorpida, ei ole mehe väitel tegelikult olukord üldse selline.

«Ka The Last of Usi puhul on meie otsustada, kas jätkame sellega või mitte,» avaldas Druckmann. «Meie protsess on sama, nagu ka teise osa puhul, mis tähendab, et kui suudame välja mõelda kaasahaarava loo, siis me räägime selle. Kui me ei suuda midagi välja mõelda, on meil väga tugeva lõpuga teine osa ja see ongi kõik.»

Kaks aastat tagasi väitis Druckmann, et stuudiol on «The Last of Us 3» narratiivi jaoks olemas üleüldine kondikava, ent selle arendamisega parasjagu ei tegeleta.