Küberrünnakute hulk Eestis tõusis veelgi: kuidas pettusi ja teisi küberohte ära tunda?

5. Ebaharilikud internetiaadressid

Kõige eelneva kõrval soovitab Seer hoolega lugeda internetiaadresse, kuhu kahtlase sisuga sõnumist suunduda palutakse. «Kui tead, et ettevõtte veebiaadress on näiteks elisa.ee, siis ei tasu külastada lehte, mille aadressiks on tasutajalgrattad-elisatelekommunikatsioonilt.tv,» rääkis Seer. «Võltsdomeene pole alati kõige lihtsam ära tunda – teinekord on erinevused nii väikesed, et neid on raske märgata – kuid enne klikkimist tasuks vähemalt üritada aadressi autentsuses veenduda.»