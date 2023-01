VIDEO ⟩ Ukrainasse saabusid uued droonipüüdjad - mida need endast kujutavad?

Ukraina asepeaminister andis Telegrami kanalis teada, et Ukrainasse saabusid kuus droonitõrjekomplekti, mis saavad hakkama nii Vene luuredroonide Orlan-10 kui ka Iraani suitsiididroonide Shahed-136 hävitamisega. Tegemist on Fortem DroneHunter F700 süsteemidega, millega on vaenlase lennuvahendeid palju odavam alla tuua ning mis on ka USA-s kasutusel tähtsate objektide kaitsel.