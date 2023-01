Kolm kuuma mängukõlakat: «Far Cry 7», «Forza» edasilükkamine, vanad PlayStationi mängud arvutil

Järgnevalt toomegi teieni mõned kuumemad kõlakad, mis parasjagu mängureid erutavad. Just need on uudised, mida arendajad ei taha, et sa teaksid!

Uued «Far Cry» mängud üllatavad

Ubisoft rääkis hiljuti sellest, kuidas neil läheb oodatust kehvemini. Sellega seoses anti mõista, et tulevikus keskendutakse veelgi enam suurtele frantsiisidele.

Üheks stuudio kuulsamaks sarjaks on üksikisikuvaates tulistamismängude seeria «Far Cry». Seega pole imekspandav, et uiue osa kallal tööd tehakse. Küll aga on uudiseks asjaolu, et väidetavalt on loomisel nii «Far Cry 7» kui ka eraldiseisev mitmikmäng.

«Far Cry 7» oleks üles ehitatud uuele mängumootorile, milleks «The Division 2» poolt kasutatav Snowdrop. Sarja senised osad on kasutanud Dunia mootorit. Mitmikmängu toimumiskohaks oleks Alaska regioon. Mõlema teose ilmumisaknaks ennustatakse 2025. aastat.

Millal ilmub uus «Forza Motorsport»?

Vaid mõned päevad tagasi toimus Microsofti otseülekanne, mille käigus tutvustati peagi ilmuvaid videomänge. Üheks neist võidusõidusimulaator «Forza Motorsport». Teose ilmumisaknaks lubati 2023. aastat.

Teiste ülekande mängude puhul lubati konkreetsemaid kuupäevi, mis kõik jäävad esimese poolaasta sisse. Eeldati, et «Forza» puhul kehtib sama reegel. Kulisside taga aga räägitakse võimalusest, et mäng on edasi lükkunud.

Ajakirjanik Jeff Grubb väidab, et uueks ilmumisaknaks saab 2023. aasta kolmas veerand või veelgi hilisem aeg.

Klassikalised mängud peagi uues kohas

Mida rohkematel platvormidel mäng saadaval on, seda parem. Lähitulevikus peaksid arvutile, täpsemalt Steami jõudma klassikalised PlayStation 1, 2 ja 3 mängud.

Nimelt väidab üks lekitaja, et Steamis saab peagi nautida klassikalisi «Metal Gear Solid» seeria teoseid. Pole teada, millised osad täpsemalt ning millal. Praegu on Steamis leitav vaid sarja viies osa Phantom Pain ja selle eellugu Ground Zeroes.