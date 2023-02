ÜLEMAAILMNE INTERNET ⟩ Iridium tõi välja uue kaasaskantava satelliit-interneti seadme

Võrreldes varasema Iridiumi seadmega GO! on uuel ligi 40 korda kiirem andmesideühendus, kuid see on praeguste maapealsete internetikiirustega harjunule endiselt otsekui GPRS-i aega tagasi kukkumine: üleslaadimiseks 22 kbit/s ja allalaadimiskiirus on 88 kbit/s. Sellega saab näiteks keset ookeani oma purjeka pardalt 1 MB mahuga pildi üles laadida ligi kuue minutiga ning samas mahus alla laadida mõne minutiga. Pole just kiire, aga see ühendus polegi mõeldud igapäevase meelelahutuse jaoks. Soovitatav on otsenähtavus taevaga, kuid probleeme ei pruugi olla ka siseruumides. Kõik oleneb asukohast. On piirkondi, kus ei tohi kasutada, aga muidu levib Iridium ülemaailmselt.