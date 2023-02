Virtuaalse ringrajasõidu Eesti meistrivõistluste esimesel etapil domineeris Juss Parek

Avaetapi järel asus Parek 73 punktiga meistrivõistluste tabelit juhtima, kuid Kööts jääb maha vaid 10 punktiga. Kolmandal kohal olev Kappet kaotab juba selgelt (49 punkti), tema järel on aga vahed minimaalsed. Tiimide arvestuse ülivõimas liider on 136 punktiga TCM Gold (Parek, Kööts).

Uus hooaeg, uus platvorm

Varasemate aastate eliit eesotsas kahekordse meistri Risto Kappetiga on tänavugi rivis, kuid uus platvorm on juurde toonud uusi tugevaid sõitjaid. Tippudest on Juss Parek ja Reno Kööts justnimelt «ACC» spetsialistid.