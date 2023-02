Galileo satelliidid määravad nüüd asukoha 20 cm täpsusega

Galileo pakutav suure täpsusega teenus (High-Accuracy Service ehk HAS) on nüüd saadaval kogu maailmas ja pakub alla meetrilist täpsust igal pool, kus on ühendus taevaste satelliitidega. Lisaks mehitamata ja isejuhtivatele sõidukitele saab seda võrku nüüd paremini kasutada ka põllumajanduses, geodeesias, meelelahutuses, ehituses ja paljudes muudes valdkondades.

Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton andis 24. jaanuaril Brüsselis toimuval iga-aastasel Euroopa kosmosekonverentsil teada, et uus süsteem on aktiivne.

Täpse asukohamääramise süsteem Galileo HAS ehitati välja koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) ja see sai varem turvalise autentimissüsteemi, mis aitab vältida satelliidisignaalide võltsimist. Elektroonilises sõjas, kuritegelikus maailmas ja teadlaste eksperimentides on asukohasignaalide võltsimist juba edukalt kasutatud.

Galileo HAS tagab Euroopa kosmoseprogrammi ja ESA andmetel horisontaalse täpsuse kuni 25 cm ja vertikaalse täpsuse ehk asukoha kõrguse määramise merepinnast kuni 40 cm. Teenust edastatakse Galileo satelliitide signaaliga kosmosest ning täpsustatakse üle Interneti.

Galileo HAS-iga saab Galileost esimene konstellatsioon ehk satelliidisüsteem maailmas, mis suudab pakkuda ülemaailmset ülitäpset asukohamääramise teenust.

Teenus on vabalt kättesaadav kõigile kasutajatele, kellel on vastuvõtja, mis on võimeline töötlema E6-B signaali ja Interneti kaudu edastatavaid HAS-veaparandusi. Galileo HAS-i veaparandused aitavad vähendada asukohamääramise kõrvalekaldeid, mis on seotud satelliitide orbiidi ja kellaaegadega.