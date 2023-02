Tasuta arvutimäng õpetab tegema algust kuritegeliku karjääriga

Olen kindel, et pea iga mängur on kokku puutunud teosega, kus peab kehastuma kriminaaliks. Tavaliselt tuleb neis seista vaid iseenda edu eest. « City of Gangsters » aga õpetab, kuidas üles ehitada terve impeerium.

Manageerimismängu eesmärgiks on nimelt hoolitseda terve linna kriminaalse võrgustiku eest. Kui palju tuleks villida puskarit ning milliseid summasid välja käima altkäemaksuna, et seadusesilmad mujale vaataks? Just need põhitõed «City of Gangsters» selgeks teebki.