HOROSKOOP ⟩ Vaata, mida lubab tehisintellekt tähemärkidele uueks nädalaks

Ettevõtte OpenAI tehisintellektil põhinev juturobot ChatGPT on viimastel kuudel külvanud maailma rohkelt vaimustust, aga ka hirmu inimese mõttetuks muutumise ees. Postimehe vahendusel on lugejad saanud juba tutvuda ChatGPT genereeritud valimislubadustega, artiklite ja luuletustega. Aga kuidas on lood ChatGPT ennustajavõimetega?