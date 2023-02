PILDID ⟩ Vaata, kuidas pildistab Samsungi uus lipulaev Galaxy S23 Ultra pimedas rannas

Samsung Galaxy S23 Ultra tagumisel küljel on kokku neli kaamerat – 12 MP lainurkkaamera, 200 MP põhikaamera, 10 MP 3x optilise suumiga telefotokaamera ja 10 MP 10x optilise suumiga telefotokaamera. Neid tehisintellekti ja sisseehitatud närvivõruga kombineerides võlub mobiil välja üsna terava pildi isegi siis, kui oled inimsilma jaoks peaaegu pilkases pimeduses. Seega kui 200 MP kaamera üks võimalus on kasutada seda pikksilmaga kaugete kirjade lugemisel, siis nüüd on olemas ka «öönägemise» seade- Käsikaudu kobamise asemel tuleb teha pilt ja näed, mis on ümberringi.