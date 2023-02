Robotite sõda: Google kuulutas välja oma tehisintellekti, Microsoft teeb erakorralise teadaande

Google´ile on ennustatud kiiret hääbumist, kui ettevõte oma tehisintellektiga kohe välja ei tule. Äsja kuulutatigi välja Google Bard, kuid juba täna-homme on oodata Microsofti erakorralist pressiteadet.

Google andis eile õhtul teada, et toob välja oma tekstipõhise tehisintellekti Bard, mis on otseseks konkurendiks Microsofti rahastatavale ChatGPT-le. Tehisintellektide esimene suur lahing on alanud - Microsoft teatas omakorda, et homsest on oodata neilt erakorralisi tähtsaid uudiseid.