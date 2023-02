Kuidas hoida küberkelmid eemal: 4 soovitust, mida iga netis surfaja peab teadma

Vaheta oma ruuter välja

Kui enamus koduseid elektroonikaseadmeid vahetatakse tänapäeval võrdlemisi tihti välja, siis ruuterid jäävad pahatihti kahe silma vahele. Reeglina on kodudesse jäänud teenusepakkuja poolt paigaldatud ruuterid, mis on aeglased ja millel on iganenud krüpteerimisvõimalused. Paremal juhul on ruuteritel vahetatud nimi ja parool, kuid sageli on ka need veel ruuteri tagaküljelt leitavad.

Halvimal juhul on parool üldse seadistamata jäetud, mistõttu on paljudes kortermajades näiteks saadaval mitukümmend erinevat võrku. Vabade võrkude puhul tasub aga tähele panna, et igaüks võib sinu ukse taga võrguga teha mis tahab, näiteks pääseda ligi sinu kontodele, kaameratele jpm.

Uuemad ruuterid võimaldavad ruuteri administraatoril seadme kaupa ka nende internetikasutust piirata. Näiteks saab laste puhul reguleerida, kui palju, mis ajal ja mis veebilehtedel nad võivad käia. Selle jaoks on enamus ruuteritel spetsiaalne äpp, mida on lihtne seadistada ja kasutada ning mis kannab endas kogu vajalikku informatsiooni.

Samuti on uuematel ruuteritel sisseehitatud lisaturvakiht – lisaks arvutis olevale viirustõrjele teeb ruuter kiirelt vajaliku eeltöö ära ja kahtlane aadress käib enne arvutisse jõudmist läbi ruuteri tootja serveri tulemüüri lahenduse.

Värskenda regulaarselt oma rakendusi