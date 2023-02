Suur aastakokkuvõte: möödunud 12 kuud kulgesid rekordilise küberohtude laine all

Tegevjuht «palub» raha kiiresti üle kanda

«Rünnakud ei mõjutanud vaid eraisikuid – endiselt on aktuaalsed nii nn tegevjuhi pettused kui ka teenustõkestusrünnakud,» lausus Kraft, vihjates pettustele, kus palutakse kiiresti justkui ettevõtte tegevjuhi nimel kuhugi raha üle kanda. «Teenustõkestusrünnakud muudab eriti ohtlikuks tõsiasi, et neid võivad läbi viia inimeste endi seadmed ilma omaniku teadmiseta – kui oma seadmeid kaitstuna ja värskendatuna ei hoia, võidakse neid pahalaste poolt ära kasutada ulatuslike rünnete läbiviimiseks.»

«Erinevaid ründeviise võis kohata sadu. Mõned neist on juba ammu tuntud, teised aga uued – nii nagu arenevad küberturbelahendused, nii arenevad ka viisid, kuidas raha või andmeid varastada. Seetõttu on oluline, et iga internetis toimetav inimene oleks ettevaatlik, kasutaks loogilist mõtlemist ja võtaks kasutusele viirusetõrje või Netivalvuri, et end kahjude eest kaitsta,» lausus ta. «Jätkusuutlik digitaalne tulevik saab kujuneda vaid küberturvalisuse teadlikkuse tõusmisel ja järjepidevalt paremuse poole sihtides.»