Microsoft kuulutas välja oma uue otsimootori, mida juhib tehisintellekt

Täiesti uutmoodi toimiv otsingumootor Bing on Microsofti teatel nüüd üles ehitatud hoopis teistmoodi. Selle asemel, et anda otsingu vastuseks linkide nimekiri erinevatele lehekülgedele, aitab tehisintellekt selle kõrval lisaks ka tekstivestlusega kohe õigeid vastuseid leida. Küsida ei ole vaja enam ainult märksõnadega, vaid vabas vormis lausetega. Mida täpsema küsimuse esitad, seda selgema vastuse saad.

Päevas tehakse Internetis kümme miljardit otsingupäringut, kuid umbes pooled neist jäävad hea vastuseta. Põhjus on selles, et inimesed kasutavad otsingumootoreid selleks, et teha asju, milleks see algselt mõeldud ei olnud. Otsingumootorid sobivad väga hästi mõne veebilehe leidmiseks märksõnade järgi, kuid keerulisematele küsimustele vastamiseks või ülesannete lahendamiseks jääb tarkusest puudu.