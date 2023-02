PODCAST ⟩ Kuidas on seotud Andrew Tate ja mänguriarvutid?

Sten ja Allan on sel korral pidanud jääma koduseks, sest üks kahest suutis vahepeal haigeks jääda. Siiski ei takista see neil arutamast, mida arvatakse kohalike noorte meeste suurest Andrew Tate'i lembusest ning kas ja kuidas on maailmakuulus misogüün seotud videomängudega.