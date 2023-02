Jaanuaris jätkusid mahukad küberründed Eesti riigiasutuste ja ettevõtete vastu

Politseid matkivatest libakirjadest teavitati RIA küberintsidentide käsitlemise osakonda (CERT-EE) 176 korral ning see on vaid jäämäe veepiiri ületav osa. «Paljud kirjade saajad ei vaevu neist enam isegi teavitama, sest need on saanud nii igapäevaseks. Siiski palume kasvõi statistika kogumiseks CERT-EEd teavitada, edastades laekunud kirja manusena (forward as attachment) aadressile cert@cert.ee.»

Libalehtede ja -kirjadega varastatakse inimestelt infot ja raha.

«Kui kurjategijal on olemas sinu andmed, siis proovib ta edasi liikuda juba sinu rahani. Oma andmeid tuleb kaitsta, sest need viivad lõpuks rahakotini. Mida rohkem infot on, seda lihtsam on lõpuks need rahakotirauad lahti murda,» ütles CERT-EE ekspert Raasuke.

Lunavararünnakute fookuses on olnud Euroopa

Lunavararünnakud häirisid jaanuaris Suurbritannia postiettevõtet Royal Maili, mis ei saanud mõnda aega kaupu välismaale saata. Tõenäoliselt saadeti rünne korda LockBiti pahavaraga. Maailma üht juhtivat merendusvaldkonna tarkvaraettevõtet DNV-d tabas 7. jaanuaril lunavararünnak, mistõttu oli tuhande aluse töö mõjutatud.

Veebruaris on tulnud palju teateid lunavararünnakutest, mis kasutavad ära ammuilma teada VMware´i ESXi serverite turvanõrkust. See turvanõrkus on teada juba kaks aastat, kuid paikamata servereid leidub siiani. 8. veebruari seisuga on maailmas selliste lunavararünnakute ohvriks tõenäoliselt langenud ligikaudu paar tuhat ESXi süsteemi ja fookuses näib olevat just Euroopa.

Eestis on praegu teada üks juhtum, kus suure tõenäosusega kasutati nõrkust lunavararünnaku korda saatmiseks. Kuna VMware ESXi kasutamine on Eestis üsna levinud, võib CERT-EE hinnangul potentsiaalselt ohustatud Eesti ettevõtteid ja organisatsioone olla palju. RIA koostas ohuhinnangu, mis annab ülevaate nõrkusest ja sellest, milliseid süsteeme see mõjutab. Analüüs annab ka soovitused, kuidas ettevõtted ennast kaitsta saavad.