Uus maailmarekord: nüüd saab mobiiliaku täis alla kümne minutiga

9. veebruaril välja tulnud Hiina tootja uus mudel ongi kõige olulisema tehnilise näitajana rõhutanud kiirlaadimist. Veel üks näide kiirest aku täitmisest on see, et juba 50% saab laetud nelja minutiga. Nagu teada, läheb viimaste protsentideni jõudmine alati kauem, kui tühja aku laadimine.

Tegemist on mänguritelefoniga, mille tagaküljel on mänguriseadmetele omane RGB efektiga «halo». See võib erinevatest teadaannetest märku anda erinevate värvidega plinkides, ilma et peaks mobiili ekraani avama.