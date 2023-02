Jalgpallimängu loojad maksavad vaid ühe suurliiga eest röögatu summa

See aga ei tähenda, et Electronic Arts püssi põõsasse viskaks. Värske vutimäng ilmub ka eesootaval sügisel, nüüd uue nimega «EA Sports FC».

«Kõik, mis teile meie mängudes meeldib, on osa «EA Sports FC-st» – seal on samad suurepärased kogemused, mängulaadid, liigad, turniirid, klubid ja sportlased,» ütles EA Spordi juht Cam Weber toona.

Ainus element, mis uutest mängudest eemale jääb, on FIFA maailmakarikavõistlused, mis iga nelja aasta tagant toimuvad. Just seda (ning organisatsiooni nime kasutamist) litsentsileping eelkõige võimaldaski.

EA käib välja hiiglasliku summa

Säästetud raha aga ei jää seisma. Nimelt raporteerib Sky , et ainuüksi Inglise kõrgliiga Premiere League litsentsilepingu eest makstakse röögatud pool miljardit eurot (488 miljonit naela). Kuuldavasti on summa kaks korda kõrgem kui varem.

On tõenäoline, et lepingute sõlmimine on Electronic Artsi jaoks pigem taskukohane. Aastal 2021 avaldati, et vutimängus mängus leiduva Ultimate Team mängulaadi abil teeniti 1,6 miljardit dollarit.