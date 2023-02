Husqvarna toob Eestis müüki tootjateülese akulahendusega aiamasinate seeria

Aspire on Husqvarna esimene tooteseeria, mis töötab brändideülese akusüsteemiga Power for All, mille algatajaks oli Bosch. See akusüsteem laseb kasutada sama 18-voldist toitelahendust erinevatel akuseadmetel sõltumata nende tootjast. Süsteemiga on praegu liitunud kümme kodu- ja aiatehnika tootjat.