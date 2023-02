Aatomid ritta: Intel hakkab arendama ülikallist tehnoloogiat nanomeetriliste kiipide tootmiseks

USA kiibitootja Intel on juba alustanud 2024. aastaks 1,8 nm protsessisõlmede tootmiseks vajalike masinate tellimist, edasi läheb kiibitehnoloogia kahanemine juba aeglasemalt, et jõuda nanomeetrise skaalani. Nn 20A ja 18A protsessoriseeriate lõplikud nimed pole teada (Intelil on olnud traditsiooniks panna kiipidele järvede nimed), kuid teada on tehnoloogiad, mida nii mikroskoopiliseks läinud struktuur hakkab kasutama: neil on RibbonFET (lindi väljatransistorid) ja PowerVia (taustatoitevõrk). RibbonFET on ülitihedates uuemates kiipides kasutatav pooljuhtide tehnoloogia, mis asendas senise FinFET-i transistoriarhitektuuri ja sellele üleminek on toimunud viimaste aastate jooksul.