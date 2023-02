ITLi juht Doris Põld: milline saab olema uus digiväeline koalitsioonileping?

Kolmas suur teema erakondade lubadustes on ettevõtete aruandluskohustuse lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks, aga ka soodsamaks muutmine.

«Erakonnad olid vägagi teadlikud tänasest situatsioonist, kus meil on üle 420 erineva aruande, mida ettevõtted peavad riigile esitama ning nõustuti, et see pole normaalne. Debatis osalenud olid ühel meelel ning rõhutasid, et riik peab ettevõtjalt andmeid küsima üksainus kord, mitte kaks ega kolm,» rääkis Põld.

E-arvete ja e-kviitungite kehtestamisele hääletasid vastu kaheksast erakonnast Isamaa ja Eestimaa Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kes arvasid, et see rikub ettevõtlusvabadust ja riigi sunniga ei pidavat saama oodatud tulemusi. Ülejäänud erakonnad – Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Rohelised, Parempoolsed, Keskerakond ja Eesti 200 – jagunevad laias laastus pooleks: need, kes pooldavad e-arvete kohustuslikuks muutmist ettevõtetele ja need, kes pooldavad riigipoolset tungivat soovitust või nn nügimist.

«Meie digiriigi jätkusuutlikkuse tagamisega on ka enamus erakondi nõus – selles suunas on juba tehtud häid samme riigi poolt, kuid kindlasti on see teema, mida ei tohi unustada ka järgmine valitsus, kuna siin seistakse muuhulgas meie riigi küberturvalisuse ja tõrgeteta toimimise eest,» lisas Põld.