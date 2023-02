Samsungi uued tipptelefonid said nüüd ka Elisa 5G võrgu toe

«Kui sügisel tõime klientideni esimesed 5G nutipaketid, sai uut võrku nautida peaaegu iga suurema tootja telefoniga, kuid kahjuks puudus tugi Eesti populaarseimal telefonibrändil Samsungil. Rõõm on teatada, et tänasest jõuab tarkvarauuendusega Elisa 5G tugi esimeste Samsungi telefonideni,» sõnas Elisa telekomiteenuste juht Evelin Tulp.

«Soovime, et iga seade töötaks Elisa 5G võrgus parimal viisil ja seetõttu peavad Samsungi Fold, Flip ja A-seeria telefonide kasutajad natuke kannatust varuma, sest teistele 5G toega Samsungi telefonidele jõuab võrgu tugi järk-järgult koostöös tootjaga,» lausus Tulp ja lisas, et seniks on seadmetes kindlustatud Eesti parima 4G võrgu kasutamine.